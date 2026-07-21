Synchrony dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une consommation soutenue et à une hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Synchrony Financial SYF.N a annoncé mardi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, les dépenses de consommation et les emprunts soutenus ayant stimulé les revenus d'intérêts de cet émetteur de cartes de crédit.

Le marché du travail et l'économie américains ont fait preuve de résilience, soutenant les dépenses de consommation malgré les chocs liés au prix du pétrole provoqués par la guerre au Moyen-Orient et une inflation persistante.

* Le volume des achats au deuxième trimestre, indicateur des dépenses de consommation, a augmenté de 8% pour atteindre 49,8 milliards de dollars, a indiqué Synchrony.

* Les revenus d'intérêts nets, c'est-à-dire la différence entre ce que l'émetteur de cartes de crédit perçoit sur les prêts et ce qu'il paie pour les financer, ont grimpé de 2% en glissement annuel pour atteindre 4,61 milliards de dollars.

* La marge d’intérêt nette — un indicateur de la rentabilité des activités de crédit — s’est élargie à 15,08% au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 14,78% un an plus tôt.

* "L’engagement des clients est resté fort, grâce à la croissance continue des nouveaux comptes, au retour à la croissance du nombre moyen de comptes actifs et à la hausse des dépenses par compte sur chacune de nos cinq plateformes de vente, ce qui a permis à notre activité d’atteindre un volume d’achats record", a déclaré Brian Doubles, directeur général.

* La société a annoncé un bénéfice de 2,59 dollars par action pour le trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,11 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

* Synchrony a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année à la suite de ce solide rapport trimestriel.

* Par action, Synchrony table désormais sur un bénéfice pour 2026 compris entre 9,25 et 9,50 dollars, contre une fourchette de 9,10 à 9,50 dollars prévue précédemment.