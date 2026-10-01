Synaptics progresse grâce à la révision de l'accord de rachat d'Onsemi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action de Synaptics SYNA.O > , société spécialisée dans les semi-conducteurs pour interfaces humaines,a progressé d'environ 15% à 122 dollars lors des négociations après clôture

** Onsemi modifie son accord de fusion visant à acquérir Synaptics dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, contre environ 7 milliards de dollars selon l'accord précédent

** L'offre révisée valorise Synaptics à 123 dollars par action en numéraire et fait suite à une proposition concurrente non sollicitée émanant d'un tiers

** La transaction devrait être finalisée d’ici mi-2027, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Synaptics et des autorisations réglementaires restantes

** L'action On Semiconductor ON.O a progressé de près de 6% à 85 dollars après la clôture

** Depuis la dernière clôture, SYNA a progressé de 43,4% et ON de 47 , 9% depuis le début de l'année