Synaptics et Onsemi en hausse après la révision de leur accord de fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action Synaptics SYNA.O progresse d'environ 14% à 121,06 dollars avant l'ouverture du marché

** Onsemi et Synaptics révisent leur accord de fusion, ramenant la valeur de la transaction entièrement en numéraire à environ 5,7 milliards de dollars, contre environ 7 milliards auparavant

** Le titre Onsemi ON.O progresse de 6%

** L'offre révisée valorise SYNA à 123 dollars par action en numéraire, à la suite d'une offre non sollicitée émanant d'un tiers

** La transaction devrait être finalisée d’ici mi-2027, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires

** Les analystes de TD Cowen affirment qu’ils s’interrogent toujours sur la justification stratégique de l’opération, invoquant une complexité accrue et la crainte que les actifs liés à l’informatique connectée ne diluent le cœur de métier d’Onsemi dans le domaine des semi-conducteurs de puissance, malgré une augmentation pro forma du bénéfice par action non conforme aux PCGR d’environ 18% à la clôture de l’opération

** Les actions de SYNA et d'ON ont respectivement progressé d'environ 43,5% et 48% depuis le début de l'année