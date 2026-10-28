Symrise trébuche, les perspectives mises en cause

Symrise chute lourdement à la Bourse de Francfort (-9,36%, à 90,68 euros) et accuse même l'une des plus fortes baisses du Stoxx Europe 600. La société qui développe, produit et commercialise des parfums, arômes et ingrédients fonctionnels a pourtant dévoilé une croissance supérieure aux attentes au troisième trimestre, mais les perspectives déçoivent.

Le groupe allemand a enregistré une croissance organique de ses ventes de 5,3% au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché. Cette progression a été essentiellement soutenue par les volumes, sous l'effet d'une demande solide et d'une base de comparaison annuelle plus favorable.

Les revenus ont atteint 1,310 milliard d'euros, contre 1,222 milliard un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité a généré un chiffre d'affaires de 3,85 milliards d'euros, soit une hausse organique de 3%. La dynamique géographique a été tirée par une hausse à deux chiffres dans la zone Asie-Pacifique, une forte progression en Amérique latine, de solides résultats en Amérique du Nord et une croissance modérée dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction a précisé certains de ses objectifs financiers. La croissance organique des revenus devrait se situer autour du milieu de la fourchette de 2 à 4%. La marge d'Ebitda ajusté devrait quant à elle se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 21,5 à 22,5%.

L'avis des analystes

Jefferies relève qu'au troisième trimestre, les volumes ont augmenté de 6,1%, tandis que les prix ont reculé de 0,8%. Dans le détail, la banque d'investissement américaine se focalise sur l'activité des aliments pour animaux de compagnie qui a enregistré une croissance organique dans le bas de la fourchette à un chiffre, tout comme la parfumerie fine. Les analystes relèvent également que le groupe anticipe un ralentissement séquentiel au quatrième trimestre, en raison de bases de comparaison plus exigeantes.

La recommandation est à acheter, avec une cible de cours de 110 euros, soit un potentiel de hausse de 10%.

Chez DZ Bank, les analystes insistent sur les perspectives de marge d'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice qui pourraient être considérées comme légèrement décevantes par le marché, notamment au regard du ralentissement de la croissance organique du chiffre d'affaires.

La banque allemande souligne également que le retour à une croissance positive de l'activité Pet Food, pour la première fois depuis deux ans, est particulièrement encourageant.

L'avis est également à acheter, avec un objectif de 105 euros.

Enfin, Bernstein évoque des résultats insuffisants pour satisfaire des attentes élevées. En outre, l'effet prix négatif de 0,8% se dégrade par rapport au deuxième trimestre (-0,7%) et apparaît nettement inférieur au consensus Visible Alpha, qui anticipait une hausse de 0,7%.

Les analystes indiquent également que les bases de comparaison seront également plus exigeantes au quatrième trimestre, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la dynamique commerciale, d'autant que les pressions sur les prix dans l'activité Nutrition devraient continuer de peser sur les performances.

Pour Bernstein, la dynamique de l'activité Pet Nutrition sera déterminante pour renforcer la confiance des investisseurs dans la capacité du groupe à renoue, à terme, avec son objectif de croissance organique de 5 à 7%.

L'avis des analystes est à performance en ligne avec le marché sur le titre Symrise, avec une cible de 99 euros.