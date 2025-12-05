Symbotic s'effondre suite à une offre d'actions de 550 millions de dollars et à la réduction de la participation de SoftBank

5 décembre -

** Les actions du vendeur de robots Symbotic SYM.O ont baissé de 5 % avant la cloche à 57,45 $ après une émission de 550 millions de dollars

** SYM, basée à Wilmington, Massachusetts, a annoncé jeudi dernier () 10 millions d'actions à 55 $, soit une décote de 9,1 % par rapport à la dernière vente

** La société a vendu

6,filiale de 9984.T a vendu 3,5 millions d'actions

** Les actions de SYM ont chuté de 17,4 % à 60,48 $ jeudi après que la société a commencé l'offre () mercredi soir

** SYM utilisera le produit net de l'offre qu'elle recevra à des fins générales

** Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux teneurs de livres

** Avant l'offre, la société japonaise SoftBank et ses filiales détenaient environ 49 millions des 594 millions d'actions totales en circulation de SYM, selon le dépôt auprès de la SEC ()

** SYM est entré en bourse en 2022 après que la société soutenue par Walmart WMT.N ait fusionné () avec le SPAC sponsorisé par SoftBank, SVF Sponsor III

** Le 25 novembre, les actions de SYM ont grimpé de 39 % pour clôturer à 77,29 $, le jour où la société a annoncé que () le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté d'environ 7 % en glissement annuel pour atteindre 618,5 millions de dollars, dépassant ainsi le consensus de Wall Street

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de SYM ont augmenté de 155% depuis le début de l'année

** La note moyenne des 20 analystes est "hold" et le PT médian est de 60,50 $, selon LSEG