Syensqo - Résultats du Premier Trimestre 2025

RÉSULTATS DE DU PREMIER TRIMESTRE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DE €1,62 MILLIARD TIRÉ PAR COMPOSITE MATERIALS, TECHNOLOGY SOLUTIONS & NOVECARE

RÉSILIENCE DE L'EBITDA SOUS-JACENT À 311 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 5% SÉQUENTIELLEMENT

PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2025 INCHANGÉES

Faits marquants T1 2025

Le chiffre d'affaires net de €1,6 milliard est resté à peu près stable d'une année sur l'autre, en raison de volumes plus faibles (-1%) tandis que les prix sont restés stables ; Croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre dans Composite Materials et Technology Solutions ; Sur une base séquentielle, le chiffre d'affaires net a augmenté de 1%, grâce à des prix plus élevés (1%) tandis que les volumes sont restés stables.

de €1,6 milliard est resté à peu près stable d'une année sur l'autre, en raison de volumes plus faibles (-1%) tandis que les prix sont restés stables ; Croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre dans Composite Materials et Technology Solutions ; Sur une base séquentielle, le chiffre d'affaires net a augmenté de 1%, grâce à des prix plus élevés (1%) tandis que les volumes sont restés stables. La marge brute de €514 millions a diminué de 12% d'une année sur l'autre, principalement en raison d'un mix défavorable et de volumes plus faibles, entraînant une marge brute de 31,7% ; Sur une base séquentielle, le bénéfice brut a augmenté de 7% et la marge brute s'est élargie de 160 points de base.

de €514 millions a diminué de 12% d'une année sur l'autre, principalement en raison d'un mix défavorable et de volumes plus faibles, entraînant une marge brute de 31,7% ; Sur une base séquentielle, le bénéfice brut a augmenté de 7% et la marge brute s'est élargie de 160 points de base. L'EBITDA sous-jacent de €311 millions a diminué de 15% d'une année sur l'autre de manière organique, principalement en raison d'un EBITDA plus faible dans Specialty Polymers, partiellement compensé par un EBITDA plus élevé dans Technology Solutions. Sur une base séquentielle, l'EBITDA sous-jacent a augmenté de 5%.

de €311 millions a diminué de 15% d'une année sur l'autre de manière organique, principalement en raison d'un EBITDA plus faible dans Specialty Polymers, partiellement compensé par un EBITDA plus élevé dans Technology Solutions. Sur une base séquentielle, l'EBITDA sous-jacent a augmenté de 5%. La marge d'EBITDA sous-jacent s'est contractée de 310 points de base d'une année sur l'autre, mais a augmenté de 60 points de base séquentiellement pour atteindre 19,2%.

s'est contractée de 310 points de base d'une année sur l'autre, mais a augmenté de 60 points de base séquentiellement pour atteindre 19,2%. Bénéfice net sous-jacent de €100 millions.

de €100 millions. Cash flow opérationnel de €176 millions ; Free cash flow de €37 millions impacté par le phasage des dépenses d'investissement.

de €176 millions ; Free cash flow de €37 millions impacté par le phasage des dépenses d'investissement. Programme de rachat d'actions : rachat d'environ 758 000 actions, soit €56 millions.

Sous-jacents (millions €) T1 2025 T1 2024 T4 2024 Var. annuelle Var. organique Var. séquentielle Chiffre d'affaires net 1,619 1,624 1,598 -0.3% -1.4% 1.3% Marge brute (€) 514 583 482 -11.9% - 6.5% Marge brute (%) 31.7% 35.9% 30.2% -420 bps - 160 bps EBITDA 311 363 298 -14.2% -15.1% 4.5% Marge d'EBITDA 19.2% 22.3% 18.6% -310 bps -310 bps 60 bps Cash flow opérationnel 176 244 345 -27.9% - -49.1% Free Cash Flow 37 157 159 n.m. - n.m. Conversion en cash (LTM) 68% 89% 71% n.m. - n.m. Conv. en cash (LTM) hors paiement de €167m au NJDEP 80% 89% 82% -850 bps - -190 bps ROCE (LTM) 7.1% 9.6% 7.9% -250 bps - -80 bps

Dr. Ilham Kadri, CEO

« Le premier trimestre était conforme à nos attentes, porté par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre dans Composite Materials et Technology Solutions, ainsi qu'une croissance robuste dans Novecare. Comme prévu, la performance de Specialty Polymers a reflété les vents contraires précédemment annoncés dans le secteur de l'électronique ; cependant, nous avons continué à maintenir des marges sous-jacentes résilientes grâce à une dynamique des prix globalement positive et la maîtrise des nos coûts.

« Le début de l'année a également été marqué par une incertitude accrue due aux tensions commerciales mondiales en cours. Bien que nous croyions que la combinaison de notre présence régionale équilibrée et les mesures d’atténuation mises en place nous positionne pour un impact direct limité sur nos perspectives annuelles. Les conséquences plus significatives sur la demande finale et l'économie mondiale restent inconnues. Alors que nous naviguons dans une période d'incertitude élevée, nous nous focalisons sur la mise en place d’initiatives qui relèvent de notre contrôle, telles que la finalisation de la séparation, l'accélération des restructurations et des économies de coûts, et la poursuite d'investissements de manière disciplinée et à haut rendement visant à nous faire surpasser la croissance à nos marchés dans le long terme. »

Perspectives 2025

Pour 2025, nous continuons à anticiper une incertitude macroéconomique et de la demande dans la plupart de nos marchés finaux, exacerbée par les récentes annonces en matière de droits de douane et les tensions commerciales mondiales. De plus, cette dynamique changeante et les conséquences potentielles sur l'économie mondiale ont entraîné une volatilité des taux de change et impacté la visibilité sur la majorité de nos marchés finaux.

Nous considérons que notre présence mondiale et la proximité avec nos clients, associées aux actions d’atténuation que nous mettons en place, devraient nous être bénéfiques alors que nous nous adaptons et gérons nos expositions directes à ces vents contraires. Les mesures d’atténuation déjà mises en œuvre incluent des surtaxes tarifaires, la redirection des volumes vers des clients et des régions non affectés par les droits de douane, les réajustements de notre positionnement dans la chaîne d'approvisionnement, et des actions pour relocaliser la production.

À la lumière de ces facteurs externes, nous allons accélérer nos initiatives de restructuration et d'économies de coûts, notamment une réduction d'effectifs supplémentaire pour environ 200 postes. Ces actions devraient à la fois compenser l'impact inflationniste sur les coûts au cours de l'année, et générer plus de €200 millions d'économies annuelles d'ici la fin de 2026.

Étant donné que les vents contraires estimés de l'impact direct des droits de douane et des fluctuations de change sont incertains et susceptibles de changer, nous avons exclu leurs impacts potentiels de nos prévisions pour l'année 2025, qui restent par conséquent inchangées 1 :

EBITDA sous-jacent d'au moins €1,4 milliard

Dépenses d'investissement d'environ €600 millions

Free cash flow d'environ €400 millions

Pour le deuxième trimestre de 2025, la visibilité à court terme demeure limitée. L'incertitude de la demande devrait persister sur la plupart de nos marchés finaux, alors que les clients s'adaptent à la mise en œuvre des droits de douane, notamment entre les États-Unis et la Chine. Concernant le phasage trimestriel, nous continuons à penser que le premier trimestre de 2025 sera marqué par la performance la plus basse de l'année en termes d’EBITDA, avec une amélioration séquentielle au deuxième trimestre.

Le deuxième trimestre devrait également inclure une sortie de cash d'environ €170 millions liée au paiement du dividende le 19 mai 2025.

Conformément à nos prévisions précédentes, nous continuons à anticiper un EBITDA sous-jacent plus élevé au second semestre 2025 par rapport au premier semestre, soutenu un chiffre d’affaires net en hausse dans les secteurs de l'électronique et l’aéronautique, ainsi que par le phasage des actions de réduction des coûts, qui sont principalement concentrées sur le second semestre 2025.

En matière de cash, l'année 2025 comprend des sorties de fonds liées à la séparation de Solvay et à la dernière année d'investissements matériels liés à l'expansion du site de Tavaux en France, et qui devraient tous deux être significativement réduits en 2026.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Calendrier 2025

19 mai 2025: Paiement du dividende

31 juillet 2025: Résultats du T2 2025

6 novembre 2025: Résultats du T3 2025

1 Suppose aucun changement significatif dans les principales variables macroéconomiques, ni de cessions.

