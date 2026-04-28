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Syensqo renforce son partenariat avec Avio pour les matériaux spatiaux
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:25

Syensqo annonce avoir signé un nouvel accord de fourniture à long terme avec Avio, groupe engagé dans la fabrication et le développement de lanceurs spatiaux, renforçant une collaboration de longue date en soutien aux systèmes de lancement spatial avancés.

S'appuyant sur des décennies d'héritage aérospatial, le groupe belge de chimie de spécialité fournira des matériaux ablatifs, des résines RTM et des matériaux adhésifs pour des applications spatiales exigeantes.

Ces solutions soutiendront les programmes de lanceurs d'Avio, y compris Vega-C, le lanceur multi-missions européen capable de livrer des charges utiles vers une variété de destinations orbitales, et contribueront à une performance fiable de la mission.

Conçus pour résister à des contraintes thermiques et mécaniques extrêmes, les matériaux de Syensqo sont utilisés dans des composants critiques tels que les buses de moteur-fusée, les cônes de sortie et les éléments structurels, où la durabilité et les performances sont essentielles.

"À mesure que l'élan monte dans le secteur spatial mondial, nos matériaux avancés contribuent à permettre des systèmes de lancement fiables et efficaces pour un large éventail de missions", commente Rodrigo Elizondo, président de Syensqo Composite Materials.

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