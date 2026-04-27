 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Syensqo renforce sa collaboration dans l'IA avec Microsoft
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:22

S'appuyant sur le protocole d'accord signé en 2025, Syensqo fait part d'une nouvelle phase de sa collaboration avec Microsoft, axée sur la mise à l'échelle des cas d'utilisation éprouvés de l'IA dans ses activités de recherche et innovation (R&I), de ventes et commerciales.

Les 2 groupes développent désormais des applications concrètes qui "accélèrent la découverte, améliorent la prise de décision et débloquent un impact commercial mesurable, marquant un changement dans la manière dont Syensqo fonctionne de bout en bout".

Grâce aux capacités d'IA via Microsoft Discovery, le groupe belge de chimie de spécialité analyse des millions de candidats moléculaires et prédit des propriétés clés telles que la performance thermique, la résistance diélectrique et la sécurité.

Cette approche pilotée par l'IA a, selon Syensqo, le potentiel d'accélérer les cycles de recherche, permettant davantage d'expériences et d'itérations en moins de temps, tout en améliorant la précision et en réduisant les coûts expérimentaux.

Parallèlement, l'exploitation des insights commerciaux et des données de marché devrait permettre une innovation plus ciblée, une meilleure hiérarchisation des portefeuilles et un alignement plus fort entre besoins du marché et investissements en R&I.

Valeurs associées

SYENSQO
56,5000 EUR Euronext Bruxelles +0,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:02 

    La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE )
    Éolien en mer : les États-Unis abandonnent deux nouveaux grands projets impliquant Engie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.04.2026 10:57 

    Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide : CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

  • Le drapeau national japonais flotte sur le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, trois membres dissidents
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:50 

    La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux ‌d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au ​sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank