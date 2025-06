Syensqo: protocole d'accord pour collaborer avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Syensqo et Microsoft annoncent avoir signé un protocole d'accord pour explorer une collaboration stratégique visant à accélérer l'innovation grâce à un rapprochement entre l'intelligence artificielle et les matériaux durables.



En combinant l'expertise scientifique du premier avec le leadership du second en IA et en cloud computing, ils travailleront à débloquer de nouvelles opportunités dans les domaines de la recherche, de la fabrication et du développement de produits.



Ce protocole d'accord fournit un cadre non contraignant pour la collaboration et le partage des connaissances, dans le but d'explorer des projets de développement conjoints et d'établir une feuille de route pour un engagement stratégique futur.



Dans ce cadre, les deux sociétés visent également à explorer comment les matériaux avancés du chimiste belge pourraient soutenir l'infrastructure technologique en constante évolution du géant informatique américain et ses objectifs de durabilité.





