Trigano: bien orienté après son point d'activité

(CercleFinance.com) - Trigano grimpe de 6% au lendemain d'un point d'activité du constructeur de véhicules de loisirs, d'où ressort un chiffre d'affaires de plus de 1,14 milliard d'euros pour son troisième trimestre comptable, une performance proche du record établi l'an dernier.



'L'apport de l'acquisition de BIO Habitat est venu compenser le recul des ventes de camping-cars (-6,5%) lié à un comparable élevé', explique la direction, qui revendique en outre une 'structure financière particulièrement solide' pour sa politique de développement.



Réagissant à cette publication, UBS maintient son conseil 'achat' sur Trigano et relève son objectif de cours de 148 à 165 euros, tandis qu'Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 128 à 168 euros.



'Cette publication est rassurante avec la confirmation d'une normalisation des stocks distributeurs, une demande qui reste bien orientée et un portefeuille de commandes à l'issue des conventions commerciales avec les distributeurs en hausse sensible', juge ce dernier.







Valeurs associées TRIGANO 148,0000 EUR Euronext Paris +6,25%