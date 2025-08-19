 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 910,00
+0,12%
Indices
Chiffres-clés

Syensqo - Notification de participation par BlackRock Inc.
information fournie par GlobeNewswire 19/08/2025 à 08:30

Notification de participation par BlackRock Inc.

Bruxelles, Belgique – 19 août 2025 - 8:30 CEST

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK) a envoyé à Syensqo une notification de transparence indiquant qu’il avait franchi le seuil de 3%. Voici un résumé des mouvements:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total
12 août 2025 2.88% 0.77% 3.65%

La notification la plus récente, datée du 13 août 2025 et reçue le 14 août 2025 , contient l’information suivante:

  • Motif de la notification:
    • Acquisition ou cession de titres avec droit de vote ou de droits de vote
  • Notification par: BlackRock Inc. Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Date de dépassement de seuil : le 12 août 2025
  • Seuil des droits de vote directs franchi: 3% à la baisse
  • Dénominateur : 103 921 273
  • Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du franchissement au-dessous de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc.
  • Personne(s) tenue(s) à la notification: Voir le fichier ci-joint

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Syensqo.

Contacts

Investors & Analysts
investor.relations@syensqo.com 		Media
media.relations@syensqo.com
Sherief Bakr
Bisser Alexandrov
Loïc Flament
Robbin Moore- Randolph 		+44 7920 575 989
+33 607 635 28
+32 478 69 74 20
+1 470 493 2433

Perrine Marchal
Laetitia Schreiber 		+32 487 74 38 07
+32 478 32 62 72


Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo
Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.
Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Liens utiles

Pièces jointes


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La célèbre église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, le 20 novembre 2022 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:46 

    La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi matin sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des ... Lire la suite

  • Des personnes se tiennent à côté de la Bourse de Milan
    Prudence en vue en Europe avec les négociations sur l'Ukraine et avant Jackson Hole (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.08.2025 08:41 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson ... Lire la suite

  • Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Gamescom 2025: la grand-messe du jeu vidéo ouvre ses portes en Allemagne
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:28 

    Le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche. Face à un parterre ... Lire la suite

  • ADP : Les résistances sont proches
    ADP : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 19.08.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank