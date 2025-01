Syensqo: BlackRock en dessous des 3% information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - BlackRock a envoyé à Syensqo une notification de transparence indiquant qu'il avait franchi à la baisse, le 30 décembre, le seuil de 3%, pour détenir 2,96% des droits de vote attachés aux actions du groupe belge de chimie de spécialité.



Toujours à en croire l'avis financier diffusé dans la matinée, la participation de BlackRock se montait à 3,63% en tenant compte aussi des instruments financiers détenus par le gestionnaire d'actifs américain, représentant 0,67% des droits de vote.





