Syensqo annonce la révision du reporting par segment

Segment Consumer & Resources renommé Performance & Care, axé sur Novecare et les Technology Solutions

Nouveau segment Other Solutions composé de Aroma Performance et Oil&Gas

Bruxelles, Belgique - 13 mai 2025 - 8h30 CEST

Syensqo SA (« Syensqo » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié sa structure de reporting par segments pour s'aligner sur son intention annoncée de céder ses activités Oil & Gas et Aroma Performance, précédemment rapportées sous le segment déclarable Consumer & Resources. À partir du premier trimestre 2025, la société rapportera ces activités dans un nouveau segment nommé "Other Solutions". Cette reclassification est motivée par des changements dans la structure de reporting de gestion interne.

À compter du premier trimestre 2025, la Société divulguera le chiffre d’affaires net, l'EBITDA sous-jacent, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement pour ses quatre segments déclarables : Materials, Performance & Care, Other Solutions et Corporate & Business Services :

Le segment Materials continuera de se composer des activités Specilaty Polymers et Composite Materials . Materials propose un portefeuille unique de polymères haute performance et de technologies composites, utilisés principalement dans les applications de mobilité durable. Ses solutions permettent de réduire le poids et d'améliorer la performance tout en augmentant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de CO 2 . Les principaux marchés desservis incluent la mobilité de nouvelle génération dans l'automobile et l'aérospatiale, ainsi que la santé et l'électronique.

, le nouveau nom pour Consumer & resources, comprendra désormais les activités et . Ce nouveau nom reflète la proposition de valeur client du segment (c'est-à-dire, performance améliorée, efficacité accrue et utilisation optimisée des ressources dans diverses applications), tandis que « care » souligne l'accent mis par le segment sur la durabilité, avec un focus sur les solutions naturelles, renouvelables, biodégradables. Le portefeuille de solutions de chimie de surface de Novecare et son expertise approfondie en formulation et application sont dédiés aux innovations pour des solutions naturelles et durables couvrant les marchés finaux de l'entretien de la maison et de la beauté, des revêtements et de l'agriculture. Technology Solutions est un leader mondial dans les solutions miniers spécialisées et les services techniques pour maximiser la performance dans l'extraction des métaux et le traitement des minéraux. Autres Solutions combinent les formulations spécialisées des activités Aroma Performance et Oil & Gas . Aroma Performance est le plus grand producteur intégré de vanilline synthétique et naturelle et leader mondial sur le marché de l'hydroquinone. Oil & Gas offre une gamme complète de produits et solutions adaptés au secteur pétrolier en amont, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des performances.

combinent les formulations spécialisées des activités et . Aroma Performance est le plus grand producteur intégré de vanilline synthétique et naturelle et leader mondial sur le marché de l'hydroquinone. Oil & Gas offre une gamme complète de produits et solutions adaptés au secteur pétrolier en amont, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des performances. Corporate & Business Services continuera d'inclure les services centraux tels que la Recherche et l'Innovation, les unités de cogénération dédiées aux activités de Syensqo, le développement de nouvelles activités (NBD) et les activités de Peroxydes dans l'entité de Zhenjiang.

La Société a révisé les informations financières trimestrielles et annuelles par segment précédemment rapportées pour l'exercice 2024 afin de refléter les nouveaux segments déclarables. Les changements de segment n'ont aucun impact sur les états financiers consolidés précédemment rapportés.

Pour illustrer les changements, la Société a inclus les informations financières par segment non auditées dans les informations complémentaires ci-dessous.

La Société présentera ses résultats selon les quatre segments, comme illustré dans le Tableau 1 des informations complémentaires ci-dessous, avec ses résultats pour le premier trimestre de 2025, qui seront annoncés le 15 mai 2025.

