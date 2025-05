Syensqo: 1er trimestre solide, mais visibilité 'limitée' information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Syensqo a fait état jeudi de résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu, mais aussi évoqué une visibilité qui demeurait 'limitée' sur court terme, une déclaration qui semblait peser sur son cours de Bourse en fin de matinée.



Le groupe de chimie a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires net avait reculé de 1% à 1,60 milliard d'euros sur le premier trimestre, en raison de volumes plus faibles (-1%) et de prix restés stables.



C'est un peu mieux que ce que visait le consensus, à savoir 1,59 milliard.



L'Ebitda sous-jacent a diminué de 15% d'une année sur l'autre pour atteindre 311 millions de dollars, ce qui dépasse largement le consensus établi à 301 millions.



Dans son communiqué, sa directrice générale Ilham Kadri explique que le début d'année a été marqué par une incertitude accrue due aux tensions commerciales mondiales en cours, avec des conséquences sur la demande et l'économie qui restent encore 'inconnues'.



Pour le deuxième trimestre de 2025, Syensqo explique que la visibilité à court terme demeure limitée avec la la mise en oeuvre des droits de douane, mais continue d'anticiper un Ebitda sous-jacent plus élevé au second semestre 2025 par rapport au premier semestre.



De son point de vue, ses performances devraient être soutenues par un chiffre d'affaires en hausse dans les secteurs de l'électronique et l'aéronautique, ainsi que par ses récentes mesures de réduction de coûts.



Suite à cette publication en demi-teinte, l'action cotée sur Euronext Bruxelles reculait d'environ 0,1% jeudi, dans un marché belge en progression de 0,5%.





