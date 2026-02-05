information fournie par Boursorama avec AFP • 05/02/2026 à 19:18

Distribution: Casino sécurise son partenariat avec le néerlandais Spar jusqu'en 2039

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, etc.) va poursuivre l'exploitation exclusive de la marque Spar en France jusqu'en 2039 et "au-delà", en vertu d'un nouvel accord avec le géant de la distribution néerlandais, son partenaire depuis près de 30 ans, a-t-il annoncé mercredi.

Casino, qui exploite plus de 700 magasins Spar majoritairement franchisés, et Spar International ont fait évoluer leur partenariat, passant "d'un accord historiquement renouvelable tous les dix ans à un accord sécurisé jusqu'en 2039 et conçu pour se poursuivre au-delà", selon un communiqué.

Les deux parties "ont choisi d'anticiper l'échéance du contrat actuel", censé se terminer fin 2028, "pour inscrire leur relation dans une trajectoire de long terme", fait valoir Casino, qui entend "accélérer le développement" de la marque Spar sur le territoire français.

Fondée en 1932 aux Pays-Bas, présente depuis 70 ans en France, l'enseigne Spar revendique 13.800 magasins dans 48 pays.

Elle "occupe une place centrale dans la stratégie" de Casino, avec des magasins de proximité "implantés au coeur des territoires et dans les zones ultra-saisonnières (montagne, mer et océan, Corse)", selon le communiqué.

D'après le magazine spécialisé LSA, Spar représentait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Casino en 2023.

Casino, dont le plan stratégique prévoit l'ouverture de 210 Casino/Vival/Spar d'ici à 2030, a dévoilé en juillet un nouveau concept de magasins pour moderniser Spar, dans un objectif de relance de la marque.

Il "ouvre un nouveau chapitre de synergies en matière d'offre avec Spar International", qui pourra se traduire par la mise en vente de produits de la marque propre Spar, jusqu'alors indisponibles en France.

Tombé en 2024 dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Casino a entamé fin 2025 des négociations cruciales avec ses créanciers en vue d'une nouvelle restructuration de sa dette, la deuxième en moins de trois ans.

Le distributeur doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros.

La semaine dernière, son ex-PDG Jean-Charles Naouri a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis pour corruption et diffusion d'informations fausses.

Egalement reconnue coupable, la société Casino a été condamnée à 40 millions d'euros d'amende dont 20 millions avec sursis. Elle n'a pas encore indiqué si elle comptait faire appel.