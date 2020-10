Sycomore AM lance un fonds tech responsable

(NEWSManagers.com) - Sycomore AM vient de lancer " Sycomore

Sustainable Tech" , un fonds global actions investit dans des entreprises

technologiques responsables selon une méthodologie ISR évaluant les

externalités positives et négatives de manière objective et exhaustive.

Le processus de sélection repose sur les trois dimensions de la Tech

Responsable : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers

(catalyseurs de progrès).

Sycomore Sustainable Tech investit dans " les entreprises aux modèles

économiques les plus vertueux, qui cherchent à maintenir des niveaux

élevés de responsabilité et de performance durable " , a précisé la

société de gestion dans un communiqué.

Les deux gérants, Johan Söderström et Gilles Sitbo, appliqueront un

filtre d' exclusion sur tous les segments ayant un impact négatif sur la

société ou sur l' environnement. Les en treprises bénéficiant d' un

positionnement de marché concurrentiel favorable seront priorisées. Le

portefeuille sera concentré autour de 40 à 60 valeurs, toute

capitalisations et zones géographiques confondues. On y retrouve déjà

des géants de la tech comme Microsoft, Google, PayPal, mais aussi Adobe

et Dassault Systemes. A l' inverse, les sociétés plus controversées selon

la méthodologie des gérants, comme Facebook, Amazon et Tencent, seront

exclues.

La société n' a pas communiqué d' objectifs de performance, mais les

gérants ont pour ambition de battre le MSCI AC Word Information

Technology, leur indice de référence. Une commission de 15 % de la

surperformance sera appliquée dans ce scénario.

En cours de labellisation, Sycomore Sustainable Tech rejoint la gamme de neufs fonds ISR thématiques de la société de gestion.