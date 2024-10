Sycomore AM : arrivée d'Erwan Créhalet en qualité d'expert climat

(AOF) - Sycomore Asset Management étoffe son équipe ESG et renforce son expertise sur le pilier Environnement avec l’arrivée d’Erwan Créhalet, spécialisé sur le Climat. Il sera sous la responsabilité d’Anne-Claire Imperiale, directrice durabilité et aura "pour mission d’approfondir la prise en compte des enjeux climatiques dans notre stratégie ISR". Il apportera son expertise ESG plus spécifiquement sur les chaînes de valeur de l’énergie et de la mobilité.

Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de gestion de la gamme Environnement et participera activement au déploiement de la stratégie Capital Naturel, aux côtés de Clémence Bourcet, spécialiste Biodiversité.

Erwan Créhalet, 42 ans, débute sa carrière en 2006 chez Crédit Agricole Cheuvreux puis rejoint Exane BNP Paribas en 2014 en qualité d'analyste ESG sell-side actions, spécialisé sur le changement climatique. En 2017, il intègre le Crédit Agricole CIB pour occuper une fonction similaire au sein de l'équipe Crédit.

En 2019, il devient analyste ESG buy-side chez Amundi, spécialisé sur la transition énergétique avec un focus sur le secteur Oil & Gas. En 2022, il revient au Crédit Agricole CIB en tant que Responsable Expertise ESG et Climat.