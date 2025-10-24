 Aller au contenu principal
Sword Group : Toujours sur des rails
information fournie par EuroLand Corporate 24/10/2025 à 08:50

Publication du chiffre d’affaires T3 2025


Sword a présenté hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du troisième trimestre 2025. Ce dernier est ressorti en croissance de +13,2% à 91,2 M€. Le groupe a également dévoilé une marge d’EBIDTA trimestrielle de 12,1% (11 M€), en légère amélioration par rapport au T3 2024 (12,0%). Sur les neuf premiers mois de l’année, le taux de croissance organique s’est établi à +12,0% (267 ,0 M€) et la marge d’EBITDA s’est également maintenue à 12,0%.


Perspectives


Fort de cette solide publication trimestrielle, le groupe a également affirmé être dans les temps concernant son plan stratégique prévoyant l’atteinte d’un CA 2028 de 700 M€ (avec notamment une croissance organique moyenne à deux chiffres sur la période). Le management a par la même occasion annoncé une stratégie d’acquisitions plus étoffée pour le prochain exercice. Enfin, le groupe prévoit une croissance organique à deux chiffres en 2026 confirmant une dynamique largement supérieure à celles observées chez les autres ESN françaises.


De notre côté, nous maintenons nos estimations de CA 2025e et d’EBITDA 2025e à respectivement 363,1M€ (+12,4% de croissance) et 43,4 M€ (12,0% de marge d’EBITDA).


Recommandation


Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours est légèrement réhaussé à 44,2€ (vs 42,7€) traduisant un potentiel de hausse de +16,4%. Notre recommandation reste recommandation reste à Achat.

Valeurs associées

SWORD GROUP
38,8000 EUR Euronext Paris +2,24%
