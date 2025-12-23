 Aller au contenu principal
Sword Group : Sword confirme la cession de Tipik
information fournie par EuroLand Corporate 23/12/2025 à 10:26

Participation dans le contrat FREIA dirigé par Atos


Sword group a confirmé hier soir la finalisation de la cession de sa filiale Tipik à mci group, mettant ainsi un terme à ses activités dans l’événementiel. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de recentrage du groupe sur ses métiers cœur, à savoir la transformation digitale et les services IT à forte valeur ajoutée.


Sur le plan industriel, cette cession apparaît cohérente. Tipik opérait sur un segment non stratégique au regard du positionnement historique de Sword, tandis que mci group, acteur international reconnu de la communication événementielle et institutionnelle, dispose d’un profil mieux adapté pour accompagner le développement de cette activité, notamment auprès des institutions européennes.


D’un point de vue financier, le groupe indique que l’opération aura un impact positif sur la rentabilité, avec une légère amélioration attendue des marges opérationnelles. En termes de chiffre d’affaires, la perte liée à la cession sera largement compensée par l’intégration sur une année pleine des acquisitions récentes de Full On Net et Bubble Go, l’écart résiduel étant limité à environ 4 M€.


Perspectives


Au total, cette opération améliore la lisibilité du périmètre de Sword Group, renforce la qualité de son profil de marges et s’inscrit dans une trajectoire de croissance durable, sans remettre en cause les perspectives opérationnelles du groupe à moyen terme. De notre côté, nous maintenons notre objectif de CA 2026e à 407,4 M€ auparavant et traduisant une croissance de 12,2% pour le prochain exercice. Notre prévision d’EBITDA 2026e est légèrement relevée à 12,1% contre 12,0% (+10 bps) auparavant afin de refléter le caractère relutif de la cession (49,1 M€ d’EBITDA vs 48,7 M€ précédemment.


Recommandation


Suite à cette publication, notre recommandation reste à Achat et notre objectif de cours à 45,0€.

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,200 EUR Euronext Paris +0,57%
