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Sword Group se renforce au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:12

La société dédiée à l'accompagnement de ses clients dans l'évolution de leur organisation à l'ère du numérique a annoncé l'acquisition de CirrhusHQ, un spécialiste reconnu du cloud AWS, basé à Edimbourg.

Cette société propose des services d'infrastructures cloud, de transformation et de migration pour des systèmes d'information à l'échelle des grandes organisations, garantissant conformité réglementaire, haute performance et résilience pour un large éventail de secteurs.

L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, permettra de contribuer significativement au renforcement des expertises multi-cloud et hybrides de Sword dans l'ensemble de ses marchés, avec une présence particulièrement forte dans les secteurs de l'éducation et du secteur public.

En termes de chiffres, cette acquisition représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 millions de livres sterlings, avec une marge d'Ebit supérieure à 12%. Une fois intégrée dans Sword, CirrhusHQ devrait générer une croissance organique de 20% par an.

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SWORD GROUP
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