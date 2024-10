Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2024

Chiffre d’Affaires Consolidé : 81,7 Meuros

Croissance Organique : + 15,3 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 3ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé est de 81,7 Me et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 9,8 Me.

Au 30 septembre, le chiffre d’affaires consolidé est de 238,6 Me avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,0 % soit 28,7 Me.



ANALYSE

Le Groupe est en adéquation avec ses prévisions, et prépare ses budgets 2025 en intégrant dorénavant sa nouvelle stratégie M & A.



ÉVÉNEMENT DU TRIMESTRE

La société INCOR a été intégrée au Groupe au 3ème trimestre 2024. Cette entité nous permettra de rentrer sur le marché de la Suisse alémanique qui est plus important que le marché où le Groupe opère actuellement, à savoir celui de la

Suisse Romande.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme ses objectifs annuels 2024 tant au niveau de son chiffre d’affaires que de sa marge opérationnelle.



Agenda

23/01/25 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2024

12/03/25 : Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2024, 10 heures, Paris



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.