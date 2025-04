Sword Group | Résultats du 1er Trimestre 2025 : Sword réussit son objectif de croissance à 2 chiffres en dépit du contexte géopolitique actuel : +11,8 % (1)

1er Trimestre 2025 | Sword réussit son objectif de croissance à 2 chiffres en dépit du contexte géopolitique actuel : +11,8 % (1)

(1) à périmètre constant



ANALYSES

Le chiffre d’affaires affiche une progression à deux chiffres, conformément aux prévisions budgétaires.

La rentabilité demeure stable, comme anticipé, tandis que plusieurs projets ambitieux sont actuellement à l’étude. De tels projets pourraient nous permettre de surperformer durant les prochaines années.

Le backlog reste solide et continue de conforter nos perspectives.

Notre stratégie de croissance externe se poursuit, avec un ciblage de micro-acquisitions renforçant nos expertises, notamment en Intelligence Artificielle et en Cybersécurité.

Pour consulter le communiqué : https://www.sword-group.com/fr/actualites-financieres/



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.