Sword Group | Lancement du Business Plan 2028

« Sword entame avec une grande confiance la mise en œuvre de son Business Plan 2028, s’appuyant sur l’excellence de ses collaborateurs, la fidélité de ses clients et la solidité de ses investisseurs.

Nous abordons cette nouvelle période avec une vision stratégique claire, anticipant les évolutions du marché pour transformer chaque défi, risque ou contrainte en une réelle opportunité de croissance. »

Jacques Mottard

Président Directeur Général

Sword s’engage dans une vision ambitieuse et durable pour 2028.

Nous avons les équipes et la stratégie pour réussir ce plan ambitieux, tout en renforçant notre position sur le marché mondial.

Ensemble, nous transformerons les défis en opportunités et consoliderons notre avenir sur des bases solides et durables.

Pour lire le communiqué de presse et le document Principes Stratégiques du Business Plan 2028 dans son ensemble 👉 cliquez ici : https://www.sword-group.com/fr/actualites/ !

Agenda

23/01/25

Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2024

12/03/25

Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2024, 10 heures, Paris

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.