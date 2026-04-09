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Sword Group | Invitation Actionnaires et Investisseurs Particuliers
information fournie par Boursorama CP 09/04/2026 à 18:00

Sword Group | Webinaire destiné aux actionnaires et investisseurs particuliers à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Sword Group a le plaisir de convier les actionnaires et investisseurs particuliers à un webinaire le mardi 28 avril 2026 à 17h00.

Organisé à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, cet événement se déroulera en direct avec Jacques Mottard, Président-Directeur Général.

Ce webinaire permettra de commenter l’activité du Groupe au 1er trimestre 2026, de revenir sur les faits marquants de la période et de répondre aux questions des actionnaires et investisseurs particuliers.

INSCRIPTION via le site internet de Sword Group (lien disponible dans le communiqué de presse)

Les participants peuvent adresser leurs questions : relationsfinancieres@sword-group.com

Les informations de connexion seront transmises aux personnes inscrites au plus tard le matin de l’événement.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026, le 23 juillet 2026.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
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