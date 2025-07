Sword Group et l’Olympique Lyonnais renforcent leur engagement mutuel

Sword Group, acteur majeur de la transformation numérique et technologique et l’Olympique Lyonnais, club référent du football européen, ont officialisé l’extension de leurs accords de partenariat pour les quatre prochaines saisons.

Engagés aux côtés du club depuis près de vingt ans, Sword Group et son président Jacques Mottard ont accompagné l’Olympique Lyonnais dans ses différents projets d’entreprise et phases de développement stratégiques, notamment lors de la construction du Groupama Stadium.

Cette collaboration est fondée sur une confiance réciproque et une vision partagée de l’innovation. Aujourd’hui, elle se renforce avec l’externalisation d’une partie des activités informatiques dans le domaine du Digital, de la DATA, et plus globalement dans la gestion des systèmes d’informations du club auprès de Sword. Cette décision stratégique s’inscrit pleinement dans la démarche de transformation portée par l’Olympique Lyonnais visant à renforcer son efficience opérationnelle, son agilité et à recentrer ses activités sur le football.

Lire le communiqué dans son intégralité : https://www.sword-group.com/fr/actualites/



