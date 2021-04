Suite à la publication de l'avis de convocation des actionnaires du 26 mars 2021 dernier, un actionnaire disposant de plus de 5% de capital social dans la Société a demandé l'inscription d'un nouveau point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle prévue le 28 avril 2021 prochain.

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur un nouvel ordre du jour. Merci de se référer au nouvel avis ainsi qu'au nouveau formulaire de vote accessibles ici : https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers