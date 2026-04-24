Sword Group : 12 reste le chiffre fétiche

Publication du CA T1 2026
Sword Group a publié hier soir ses revenus du premier trimestre 2026. Ces derniers se sont établis à 90,7 M€ traduisant une croissance toujours soutenue de +11,7% en termes organiques. La dynamique commerciale est également restée excellente avec un backlog de 711,5 M€, en hausse de +1,0% par rapport au niveau enregistré au terme de l’exercice 2026. Comme à son habitude, le groupe a également publié sa marge d’EBITDA qui est ressortie une nouvelle fois à 12,0%.
Perspectives
Sur les perspectives, le ton est resté confiant. Le backlog demeure à un niveau élevé, soutenant une anticipation de croissance organique supérieure à 12 % au second semestre, tandis que l’environnement géopolitique n’a, à ce stade, pas eu d’effet significatif sur l’activité du groupe. Dans ce contexte, le « 12 » est resté le chiffre d’or de la société, Sword confirmant pour 2026 une croissance organique de 12 % et une marge d’EBITDA de 12 %, avec en soutien une stratégie de croissance externe toujours ciblée sur de petites acquisitions de savoir-faire à forte valeur ajouté.
Dans ce contexte, nous réitérons nos prévisions à savoir un chiffre d'affaires 2026e de 391,5 M€, soit une croissance de +9,5% par rapport au consolidé 2025, ou +12,6% sur une base pro forma de 347,8 M€, et un EBITDA de 47,2 M€ reflétant une marge de 12,1%.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +44,0% par rapport au cours de clôture du 23/04/2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer