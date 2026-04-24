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Sword Group : 12 reste le chiffre fétiche
information fournie par EuroLand Corporate 24/04/2026 à 10:00

Publication du CA T1 2026


Sword Group a publié hier soir ses revenus du premier trimestre 2026. Ces derniers se sont établis à 90,7 M€ traduisant une croissance toujours soutenue de +11,7% en termes organiques. La dynamique commerciale est également restée excellente avec un backlog de 711,5 M€, en hausse de +1,0% par rapport au niveau enregistré au terme de l’exercice 2026. Comme à son habitude, le groupe a également publié sa marge d’EBITDA qui est ressortie une nouvelle fois à 12,0%.


Perspectives


Sur les perspectives, le ton est resté confiant. Le backlog demeure à un niveau élevé, soutenant une anticipation de croissance organique supérieure à 12 % au second semestre, tandis que l’environnement géopolitique n’a, à ce stade, pas eu d’effet significatif sur l’activité du groupe. Dans ce contexte, le « 12 » est resté le chiffre d’or de la société, Sword confirmant pour 2026 une croissance organique de 12 % et une marge d’EBITDA de 12 %, avec en soutien une stratégie de croissance externe toujours ciblée sur de petites acquisitions de savoir-faire à forte valeur ajouté.


Dans ce contexte, nous réitérons nos prévisions à savoir un chiffre d'affaires 2026e de 391,5 M€, soit une croissance de +9,5% par rapport au consolidé 2025, ou +12,6% sur une base pro forma de 347,8 M€, et un EBITDA de 47,2 M€ reflétant une marge de 12,1%.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +44,0% par rapport au cours de clôture du 23/04/2026.

Valeurs associées

SWORD GROUP
33,3500 EUR Euronext Paris -0,74%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 10:00:20.

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