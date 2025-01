Swisscom: a finalisé l'acquisition de Vodafone Italia information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Swisscom a finalisé avec succès l'acquisition de Vodafone Italia après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires.



Le groupe a obtenu le feu vert de l'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ainsi que du Ministère des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT) pour l'acquisition de Vodafone Italia.



'Fastweb et Vodafone Italia réunissent des infrastructures, des compétences et des capacités mobiles et fixes complémentaires de haute qualité pour créer un challenger convergent de premier plan en Italie : Fastweb + Vodafone' indique le groupe.



En raison de la clôture anticipée, Swisscom révise ses prévisions d'EBITDA pour 2024.



Des coûts d'un montant maximal de 200 millions d'euros seront comptabilisés dans les comptes 2024 de Swisscom. Ces coûts sont liés à la sortie prévue des accords existants de partage de réseaux mobiles et de MVNO dans le cadre de la migration des clients mobiles de Fastweb vers le réseau de Vodafone Italia et font partie des coûts d'intégration.



Les prévisions révisées d'EBITDA pour 2024 s'élèvent donc à 4,3-4,4 milliards de CHF (jusqu'à présent 4,5-4,6 milliards de CHF), sans impact sur le flux de trésorerie disponible en 2024. Les prévisions pour 2024 concernant le chiffre d'affaires, les dépenses d'investissement et le dividende restent inchangées.





