Swiss Re recule à Zurich après la publication de ses résultats sur 9 mois
Pour rappel, ce ratio mesure le rapport entre les charges (sinistres & frais généraux) et les primes encaissés. Ainsi, un ration de 77,6% signifie que pour chaque 100 USD de primes, seulement 77,6 USD ont été nécessaires pour couvrir les sinistres.
Le chiffre d'affaires sur 9 mois (revenus d'assurance) du groupe recule légèrement à 32,0 milliards de dollars, en baisse de 5% sur un an, impacté notamment par des actions de réduction de portefeuille en dommages.
Dans le détail, la réassurance dommages (P&C Re) porte la croissance du groupe avec un bénéfice net triplé à 2,30 milliards de dollars, malgré des pertes liées aux incendies de Los Angeles et à d'autres sinistres majeurs estimées à 888 millions de dollars.
Le segment Corporate Solutions progresse de 10% à 693 millions de dollars, avec un ratio combiné amélioré à 87,1%.
En revanche, la réassurance vie et santé (L&H Re) enregistre un repli de 12% de son résultat net à 1,06 milliard de dollars, freiné par un ajustement d'hypothèses sur certains portefeuilles sous-performants.
'Grâce à la solide performance sur les neuf premiers mois de 2025, nous sommes bien positionnés pour atteindre notre objectif de résultat net annuel de plus de 4,4 milliards de dollars', a déclaré Andreas Berger, CEO du groupe. Il a également souligné l'accent mis sur la résilience du portefeuille et la discipline des coûts.
Swiss Re confirme ainsi ses objectifs annuels, visant notamment un ratio combiné inférieur à 85% pour la réassurance dommages et à 91% pour Corporate Solutions.
Antoine Bouchetoux, analyste en charge du dossier chez AlphaValue évoque des résultats mitigés, avec d'un côté un bénéfice net de 1,4 MdUSD sur le seul 3e trimestre, ' soit 8% de plus que les prévisions ' mais un chiffre d'affaires trimestriel des assurances inférieur de 1,9 % aux prévisions.
A la suite de cette publication, le titre cédait près de 2,5% à Zurich aux alentours de 10h15.
