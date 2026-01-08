Les entreprises françaises du secteur aérospatial s'inquiètent de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'industrie aérospatiale française s'est alarmée jeudi de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales alors que les grandes puissances poursuivent leurs agendas géopolitiques, et a averti que les terres rares restaient un point de pression potentiel malgré une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Le président de l'association aérospatiale GIFAS, Olivier Andries, qui est également le directeur général du fabricant de moteurs Safran SAF.PA , a également exprimé ses préoccupations quant à l'absence d'un budget national pour 2026, affirmant que les parlementaires français avaient "perdu le cap".
