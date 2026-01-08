Les entreprises françaises du secteur aérospatial s'inquiètent de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales

L'industrie aérospatiale française s'est alarmée jeudi de la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement mondiales alors que les grandes puissances poursuivent leurs agendas géopolitiques, et a averti que les terres rares restaient un point de pression potentiel malgré une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le président de l'association aérospatiale GIFAS, Olivier Andries, qui est également le directeur général du fabricant de moteurs Safran SAF.PA , a également exprimé ses préoccupations quant à l'absence d'un budget national pour 2026, affirmant que les parlementaires français avaient "perdu le cap".