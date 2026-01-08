Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Getlink, Soitec, Valeo, Tesco, Marks & Spencer, Associated British Foods, Shell, secteur technologique)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE -

Samsung Electronics

005930.KS a annoncé jeudi prévoir de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que la pénurie de l'offre et l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) ont fait grimper les prix des puces mémoire traditionnelles.

* SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions.

* LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la nomination d'Amandine Ohayon en tant que directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier.

*

SOITEC

SOIT.PA a annoncé jeudi avoir nommé Laurent Rémont au poste de directeur général à compter d'avril 2026, en remplacement de Pierre Barnabé.

* DASSAULT AVIATION AM.PA a annoncé mercredi avoir livré en 2025 26 avions Rafale et le groupe a revu à la hausse son objectif de ventes nettes pour l'exercice, à plus de 7 milliards d'euros.

* OVH OVH.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,0% sur un an au premier trimestre, 275,3 millions d’euros, porté par la progression soutenue du "cloud" public.

* VALEO VLOF.PA a annoncé avoir signé un partenariat avec Hero Motocorp pour développer des systèmes avancés d'aide à la conduite.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

* VOLTALIA VLTSA.PA a annoncé mercredi prévoir une aggravation de sa perte nette part du groupe au second semestre comparativement au premier semestre. Le groupe confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 compris entre 200 et 220 millions d'euros.

* GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi que LeShuttle Freight avait transporté 93.979 camions en décembre 2025, soit une baisse de 2% par rapport à décembre 2024.

* VUSIONGROUP VU.PA a annoncé mercredi un changement de nom d'entreprise et de marque pour devenir Vusion.

* TESCO TSCO.L - La première chaine de supermarchés au Royaume-Uni a annoncé jeudi anticiper un bénéfice annuel dans le haut de sa fourchette initale, après avoir fait état d'une augmentation de 3,2% de ses ventes sous-jacentes dans le pays pour la période clé des fêtes de fin d'année.

* MARKS & SPENCER MKS.L a fait état jeudi d'une hausse de 5,6% de ses ventes de produits alimentaires à périmètre comparable au cours du trimestre de Noël, mais les ventes de vêtements, d'articles pour la maison et de produits de beauté ont reculé de 2,9%, reflet des problèmes persistants liés au piratage informatique de l'an dernier et à la faiblesse de la demande.

* ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF.L a averti jeudi d'une baisse de son bénéfice annuel en raison de la faiblesse de demande dans sa filiale Primark en Europe continentale et des ventes modérées dans l'activité alimentaire aux Etats-Unis.

* SHELL SHEL.L a annoncé jeudi réduire sa fourchette de prévision trimestrielle pour la production de gaz naturel liquéfié dans une nouvelle fourchette comprise entre 7,5 millions de tonnes et 7,9 millions de tonnes.

* ANGLO AMERICAN AAL.L - De Beers suscite l'intérêt de plusieurs groupes et d'Etats africains comme le Botswana, l'Angola et la Namibie alors que sa maison mère Anglo American cherche à se délester de sa participation dans la société, a déclaré le directeur général du géant du diamant à Reuters.

* ADECCO GROUP ADEN.S - Jefferies abaisse sa recommandation sur la valeur de "conserver" à sous-performance" avec un objectif de cours ramené de 24 francs suisses à 20.

* CARMILA CARM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserever".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y30H9

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)