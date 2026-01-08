Sodexo: Croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US

Le logo de Sodexo

Sodexo a fait état jeudi ‍d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ‌citant un effet de change négatif de 4,0%, avec ​notamment la dépréciation du dollar ⁠américain par rapport à l'euro et l'impact des ⁠acquisitions ‍et cessions.

Le chiffre d'affaires consolidé ⁠est ressorti à 6,3 milliards d'euros sur les trois ​premiers mois de l'exercice fiscal de Sodexo, pour une croissance ⁠interne de 1,8%. Sodexo avait ​déclaré en octobre viser ​une croissance ​interne de son chiffre d'affaires ​de 1,5 ⁠à 2,5% en 2026, ainsi qu'une marge d'exploitation légèrement inférieure à 4,7%, des perspectives ‌que les marchés avaient alors jugées maussades.

Le groupe a maintenu mercredi ses perspectives pour l'exercice.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Augustin Turpin)