Swiss Re: des prévisions optimistes dopent le titre information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Swiss Re, le deuxième réassureur mondial, s'est déclaré vendredi optimiste concernant son secteur d'activité, disant viser un bénéfice net de plus de 4,4 milliards de dollars en 2025.



Le mois dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats à neuf mois, le groupe avait indiqué qu'il visait un résultat d'au moins trois milliards de dollars pour 2024.



Dans un communiqué, Swiss Re indique qu'il prévoit par ailleurs de faire croître son dividende de plus de 7% par an au cours des trois prochaines exercices.



Parallèlement, le rendement de ses fonds propres (RoE) devrait se maintenir au-delà du seuil des 14%.



Dans un communiqué, le groupe basé à Zurich dit s'attendre à ce que les tarifs demeurent solides dans la réassurance dommages, avec une demande croissante du fait de la montée des risques liés aux questions environnementales.



Dans l'assurance commerciale, les tarifs se maintiennent à des niveaux élevés, poursuit-il, tandis que le marché de l'assurance-vie continue de croître.



Swiss Re s'attend par ailleurs à ce que sa discipline en termes de coûts se traduise par une réduction de l'ordre de 300 millions de dollars de ses dépenses opérationnelles d'ici à 2027.



L'action profitait de l'ensemble de ces annonces puisqu'elle prenait près de 4% vers 14h30, largement en tête au sein de l'indice SMI des principales valeurs suisses.





Valeurs associées SWISS RE 133,00 CHF Swiss EBS Stocks +4,07%