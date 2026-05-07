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Swiss Re délaissé malgré une rentabilité améliorée au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 10:02

Swiss Re lâche 4% en début de séance à Zurich, malgré la publication d'un bénéfice net en croissance de 19% à 1,5 MdUSD et d'un rendement sur les capitaux propres (ROE) amélioré de 1,2 point à 23,6% au titre du 1er trimestre 2026.

Selon le réassureur helvétique, son résultat a été porté par une augmentation des contributions de toutes les unités commerciales, soutenue par une faible sinistralité liée aux catastrophes naturelles et une forte contribution des investissements.

Il ajoute que ses activités P&C ont obtenu de bons résultats de souscription, grâce à une faible sinistralité liée aux grosses pertes, tandis que le résultat de L&H Re a reflété des marges de souscription solides et une expérience favorable en matière de mortalité aux États-Unis.

Néanmoins, le chiffre d'affaires d'assurance du groupe s'est tassé de 4% à 10 MdsUSD, sous l'effet principalement d'une baisse des revenus de P&C Re (réassurance dommages), le retrait en cours du groupe de son activité iptiQ y ayant aussi contribué.

"Swiss Re a réalisé de solides bénéfices au 1er trimestre, ce qui nous place sur une bonne voie vers nos objectifs financiers pour 2026", affirme toutefois son CEO, Andreas Berger, qui se dit "fermement concentré sur l'efficacité des coûts".

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