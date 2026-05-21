Swiss Re dans le rouge, une dégradation chez UBS pèse

A contre-courant de la tendance positive à Zurich ( 0,5% sur le SMI), Swiss Re recule de 2,3% en milieu de séance, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS, qui pointe à la fois "des pressions sur les bénéfices du groupe et des multiples de valorisation élevés".

UBS dégrade sa recommandation sur Swiss Re de "neutre" à "vente", tout en abaissant son objectif de cours de 131 CHF à 112 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de baisse de 11% pour l'action du réassureur helvétique, par rapport à son cours de clôture de la veille au soir.

La banque suisse voit pour le groupe une croissance annuelle moyenne nulle de son bénéfice par action, avec des pressions conjoncturelles, selon elle, non reflétées dans le consensus (UBS se dit inférieur de 6% au consensus), ni dans les multiples de valorisation.