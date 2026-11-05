Swiss Re : bénéfice net en hausse de 3 % sur 9 mois à près de 4,2 milliards de dollars

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a publié jeudi des résultats sur neuf mois meilleurs qu'attendu, sur fond de frais moins élevés que prévu pour les catastrophes naturelles.

Pour la période allant de janvier à septembre, son bénéfice net s'est inscrit en hausse de 3 %, à près de 4,2 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) tandis que ses revenus d'assurance se sont repliés de 3 % à près de 31,2 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 3,97 milliards de dollars de bénéfice et 29,95 milliards de dollars de revenus.

Le bénéfice de sa division de réassurance dommages, sa plus grosse division, s'est contracté de 6 % à 2,2 milliards de dollars, reflétant la concurrence sur les prix dans le secteur, a précisé le groupe qui fait office d'assureur pour les assureurs.

Les frais pour les sinistres dans cette division se sont montés à 941 millions de dollars sur neuf mois, dont 640 millions pour les catastrophes naturelles sous le poids de la tempête Kristin au Portugal en janvier et du tremblement de terre en Colombie en août.

Le groupe suisse s'est dit dit "en bonne voie" pour atteindre les objectifs financiers qu'il s'était fixé pour 2026. Il vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars.