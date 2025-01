Swiss Life: l'UE approuve la coentreprise avec AB Sagax information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par AB Sagax, de Suède, et Swiss Life Investment Management Holding AG (' Swiss Life '), de Suisse.



La transaction concerne principalement la location de biens immobiliers à des tiers en Finlande.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des sociétés sur le marché résultant de l'opération proposée.







Valeurs associées SWISS LIFE HLDG 707,00 CHF Swiss EBS Stocks -0,79%