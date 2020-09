Swiss Life Gestion Privée renforce sa gestion sous mandat

(NEWSManagers.com) - Swiss Life Gestion Privée a annoncé avoir recruté le 1er juillet dernier Mary-Sol Michel en qualité de directrice de la gestion sous mandat.

Auparavant, elle était responsable de la gestion actions zone euro et directrice recherche et méthodes chez Palatine Asset Management (groupe BPCE) où elle a travaillé pendant 13 ans. Précédemment, elle était gérante diversifiée au Crédit Agricole AM et a démarré sa carrière chez Indosuez dans l' analyse crédit.

Mary-Sol Michel a également enseigné la finance pendant dix ans à HEC Paris, ainsi qu' à la Société française des analystes financiers (SFAF) et à Dauphine, précise un communiqué