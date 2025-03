Swiss Life: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - Swiss Life perd 4% à Zurich après la publication par l'assureur de ses résultats 2024, d'où ressortent un bénéfice net de 1,26 milliard de francs et un bénéfice d'exploitation corrigé de 1,78 milliard, en croissances respectives de 13% et 20%.



Cette progression est portée par une nette augmentation du résultat lié aux frais et commissions (+33% en monnaie locale, à 875 millions de francs), qui s'explique notamment par la très forte hausse de Swiss Life Asset Managers.



'Ces résultats nous permettent de clôturer notre programme d'entreprise

'Swiss Life 2024' avec succès à tous les égards', commente son CEO Matthias Aellig, pointant l'atteinte ou le dépassement de l'ensemble de ses objectifs financiers.



Fort d'un rendement des capitaux propres de 16,6% contre 13,7% pour l'exercice précédent, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale un dividende de 35 francs par action, à comparer à 33 francs un an auparavant.





