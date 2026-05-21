Swiss Life dans le vert après ses chiffres trimestriels et une acquisition

Swiss Life gagne 1% en début de séance à Zurich, après la présentation de ses chiffres d'activité pour les trois premiers mois de 2026, d'où ressortent notamment des primes de 8,2 MdsCHF, soit une augmentation de 5% en monnaie locale par rapport à la période de l'année précédente.

À 686 MCHF, ses revenus de commissions ont augmenté de 6% en monnaie locale, une croissance "soutenue par des contributions plus importantes des gestionnaires d'actifs, des IFA détenues, ainsi que des produits et services propres et tiers".

Swiss Life a engrangé un revenu d'investissement direct de 942 MCHF au 1er trimestre 2026, contre 1 084 MCHF un an auparavant, une baisse due au recul des revenus issus des infrastructures et des actions, ainsi qu'aux mouvements des taux de change.

Enfin, le groupe helvétique a vu son ratio de solvabilité se tasser de 3 points sur trois mois pour s'établir à environ 210% à fin mars, un niveau qui reste néanmoins supérieur à sa fourchette cible stratégique de 140%-190%.

Acquisition du groupe Telis en Allemagne

Par ailleurs, Swiss Life fait part de l'acquisition du groupe Telis, comptant environ 1 800 conseillers certifiés. Cette acquisition renforce sa position de leader en conseil financier en Allemagne, avec désormais environ 8 000 conseillers certifiés et des revenus annuels dépassant 1 MdEUR.

"Nous croyons fermement que les conseils financiers personnels qualifiés, soutenus par le meilleur support numérique possible, restent essentiels pour nos groupes cibles et constituent donc un marché en croissance", explique Dirk von der Crone, CEO de Swiss Life Allemagne.

Swiss Life prévoit de conserver les marques de Telis et de préserver l'indépendance de ses opérations de distribution. La transaction, dont le montant n'est pas précisé, devrait être finalisée au 3e trimestre 2026, après réception de toutes les autorisations réglementaires.