Swiss Life: bénéfice net stable au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Swiss Life publie un bénéfice net à peu près stable à 632 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2024, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 7% à 883 millions, pour des primes de 11,7 milliards (+3% en monnaies locales).



'Nous avons poursuivi le développement de nos activités de commissions et augmenté le résultat lié aux commissions de 17% grâce à la performance réjouissante de Swiss Life Asset Managers et de Swiss Life France', met en avant son CEO Matthias Aellig.



En ce qui concerne son programme 'Swiss Life 2024', la direction se dit en bonne voie pour atteindre ou dépasser tous ses objectifs financiers, ayant déjà dépassé ceux concernant le transfert cumulé de cash à la société holding et le rachat d'actions.



Par ailleurs, Swiss Life annonce que Per Erikson succédera à Stefan Mächler comme nouveau group chief investment officer (CIO) et CEO de Swiss Life Asset Managers à compter du 1er avril 2025, et qu'il deviendra ainsi membre de la direction.





