Swiss Life AM : "un taux plancher de 2,25% pour la BCE d'ici la fin du premier semestre 2025"

(AOF) - "En baissant leurs taux d’intérêt directeurs, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) donnent enfin le signal que la bataille contre l’inflation est sur le point d’être gagnée. La forte hausse de l’inflation à partir de 2022 a obligé la Fed et la BCE à relever les taux à un rythme inédit", souligne Maxime Mura, gérant taux & crédit IG.

Intense et synchronisé des deux côtés de l'Atlantique, ce resserrement monétaire et les mesures de "Quantitative Tightening" prises pour réduire le bilan des deux institutions monétaires ont été néanmoins assez efficaces pour contenir les tensions inflationnistes et se rapprocher peu à peu de la cible de 2%.

Mais dans un environnement global instable, dominé par les tensions géopolitiques et la perspective de l'élection présidentielle américaine début novembre, les taux d'intérêt devraient également rester plus volatils à court terme et élevés sur longue période.

"Nous ne reviendrons pas au monde d'avant 2022 avec des taux d'intérêt proches de zéro ; les taux retrouveront leurs niveaux observés avant la crise financière de 2008 ", avance Béatrice Guedj, directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life AM.

Les banques centrales devront également relever le défi climatique. Selon des travaux de la BCE, l'introduction d'une taxe carbone, quel que soit le scénario en vigueur, entraînerait une inflation plus élevée ("green inflation").

Si la technologie passée a été déflationniste, les travaux de recherche récents montrent que le nouveau cycle lié à la révolution en cours et à l'IA est plus inflationniste, en lien avec une offre de capital humain inélastique pour les secteurs à haute valeur ajoutée et une demande mondiale sur des matières premières clés plus élevée contre des ressources contraintes.

En attendant, l'objectif d'inflation est donc à portée de main aussi bien aux Etats-Unis qu'en zone euro. Les déclarations récentes de Jerome Powell et de Christine Lagarde confirment le nouveau positionnement des banques centrales qui ont tourné la page d'un cycle de hausse de taux inédit entre 2022 et 2023.

"La BCE a tout de même procédé à 10 mouvements de hausse, portant le taux de dépôt à 4%, avant de procéder à une première baisse en juin. Les banques centrales desserrent l'étreinte. Nous pensons que les taux directeurs devraient ainsi poursuivre leur mouvement de baisse pour atteindre un taux plancher de 2,25% pour la BCE d'ici la fin du premier semestre 2025 et de 3,25% pour la Réserve Fédérale à la mi-2025 " explique Maxime Mura.