Swiss Life AM nomme une nouvelle économiste marchés émergents

(NEWSManagers.com) - Swiss Life Asset Managers vient de nommer Josipa Markovic au poste d'économiste marchés émergents au sein de l'équipe de recherche. Basée à Zurich, Josipa Markovic est désormais responsable de l'analyse de l'évolution conjoncturelle et des risques dans les pays émergents.

Diplômée d'un Master of Science en gestion et économie de l'Université de Bâle en Suisse, Josipa Markovic fut notamment économiste auprès de la Chambre de commerce allemande à l'étranger de Shanghaï, en Chine, où elle était notamment en charge d'analyser l'évolution économique et politique de la Chine.