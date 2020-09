Swiss Life AM installe à Paris une équipe de dette infrastructure

(NEWSManagers.com) - Après les actions et les fonds propres propres, place à la dette. Devant la demande des investisseurs, Swiss Life Asset Management a annoncé qu'il allait élargir son offre de financement aux projets d'infrastructures des actions vers la dette. La filiale de Swiss Life a déjà investi plus de 3 milliards d'euros dans cette activité depuis 9 ans. Elle a décidé d'installer à Paris un nouveau département et une équipe de gestion de portefeuille dédiée à la dette d'infrastructure.

Le groupe va déployer 1,5 milliard d'euros en dette sous forme de prêts et d'obligations senior au cours des trois prochaines années. L'offre sera proposée notamment aux compagnies d'assurance, dans un premier temps suisses, françaises et allemandes du groupe Swiss Life. Dans un second temps, la plate-forme sera ouverte aux clients tiers.

" Ce développement organique est une étape logique de la stratégie de Swiss Life AM et témoigne de son engagement sur le marché de la dette infrastructure où elle a déjà investi 700 millions d'euros dans des fonds gérés en externe et des fonds gérés en joint-venture" , explique un communiqué.

L'équipe, qui fait partie du pôle crédit international de Swiss Life AM, est dirigée par Stéphane Rainard, un spécialiste du secteur passé par Ostrum, Natixis et Crédit Lyonnais. Il sera rattaché à Daniel Holtz, responsable du pôle crédit.