 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Swiss Life AM France et Allianz Immovalor investissent dans la logistique urbaine
information fournie par AOF 11/02/2026 à 12:01

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France, en partenariat avec Allianz Immovalor, annonce l'acquisition en sale & lease-back de deux entrepôts logistiques situés dans les agglomérations de Lyon et Toulouse, pour le compte du fonds Last Mile Logistics, récemment ouvert à des investisseurs institutionnels externes.

L'opération porte sur une surface totale de 11 412 m². Les deux actifs, intégralement loués au groupe Paredes Orapi, spécialiste des solutions d'hygiène professionnelles, s'inscrivent dans la stratégie du fonds dédiée à la logistique urbaine.

Implantés au cœur de bassins économiques dynamiques, les entrepôts bénéficient d'un accès direct aux principaux axes routiers et d'une proximité avec les zones de consommation, renforçant leur positionnement stratégique.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank