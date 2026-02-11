Swiss Life AM France et Allianz Immovalor investissent dans la logistique urbaine

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France, en partenariat avec Allianz Immovalor, annonce l'acquisition en sale & lease-back de deux entrepôts logistiques situés dans les agglomérations de Lyon et Toulouse, pour le compte du fonds Last Mile Logistics, récemment ouvert à des investisseurs institutionnels externes.

L'opération porte sur une surface totale de 11 412 m². Les deux actifs, intégralement loués au groupe Paredes Orapi, spécialiste des solutions d'hygiène professionnelles, s'inscrivent dans la stratégie du fonds dédiée à la logistique urbaine.

Implantés au cœur de bassins économiques dynamiques, les entrepôts bénéficient d'un accès direct aux principaux axes routiers et d'une proximité avec les zones de consommation, renforçant leur positionnement stratégique.