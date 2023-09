Swen CP lance un deuxième fonds d’infrastructure pour la gestion privée

Swen Capital Partners lance son deuxième fonds d’infrastructures dédié à la gestion privée, après avoir clôturé le premier millésime à près de 40 millions d’euros. Le véhicule, ouvert à partir d’un engagement de souscription de 125.000 euros, offre un accès à la stratégie SWIFT 2 (Swen Impact Fund for Transition 2), stratégie d’impact européenne dédiée aux infrastructures de gaz renouvelables (biométhane et hydrogène vert).

Distribué par son partenaire historique le groupe Crystal, le fonds sera investi de manière directe dans 50 à 60 participations. 70% du portefeuille seront investis dans environ cinq fonds déjà déployés par Swen CP dans des sociétés rentables. Le deuxième millésime de la gamme Swift fait partie de la sélection et devrait représenter environ 30?% de ce programme. 30?% du portefeuille seront investis en direct dans environ cinq sociétés ou projets en infrastructure, en minoritaire aux côtés d’autres partenaires financiers. La société de gestion mettra à profit une équipe d’investissement de près d’une dizaine de collaborateurs, complétée par un comité auquel participent 4 experts indépendants, 5 spécialistes ESG & impact et l’équipe gestion privée, emmenée par Xavier Le Blan, directeur de gestion Innovation et gestion privée chez Swen Capital Partners.