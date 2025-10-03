 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,50
+0,32%
Indices
Chiffres-clés

Swedbank Robur lance un fonds sécurité et défense
information fournie par Agefi Asset Management  03/10/2025 à 08:00

La société de gestion suédoise Swedbank Robur lance le fonds Security and Defence, un fonds d’actions mondiales géré activement et axé sur trois thèmes principaux : la défense, la cybersécurité et la protection civile.
Le fonds investira dans des entreprises qui contribuent à rendre les sociétés plus résilientes, conformément à l’objectif de développement durable n° 16 des Nations unies (promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, garantir l’accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux).

Le portefeuille sera investi à l'échelle mondiale et comprendra initialement 20 à 40 participations dans des entreprises de tailles diverses et issues de différents maillons de la chaîne de valeur. Les domaines ciblés incluent par exemple les systèmes aérospatiaux et spatiaux, les systèmes navals, les drones et les technologies anti-drones, les solutions réseau et cloud, la protection de l’identité et des accès, la surveillance, la sécurité physique, les équipements de sécurité et la protection des infrastructures critiques et services d’urgence.

L'équipe de gestion du portefeuille est composée de trois gérants de Swedbank Robur : Agnes Virf, Patric Naeslund et Ulrik Grönvall.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Electroménager: le groupe Brandt, en difficulté, placé en redressement judiciaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:36 

    Le groupe Brandt, un des derniers gros fabricants d'électroménager en France, a été placé en redressement judiciaire, pour favoriser l'arrivée d'un "partenaire" susceptible de soutenir l'entreprise en difficultés financières, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Boeing s'attend à ce que la grève dure encore "des semaines" voire "des mois"
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:35 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing s'attend à ce que la grève de 3.200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore "des semaines ou même des mois", selon un message interne transmis à l'AFP. ... Lire la suite

  • Une bobine de matière sur un site de production Legrand. (Crédit: / Legrand)
    A suivre aujourd'hui... Legrand
    information fournie par AOF 03.10.2025 08:27 

    (AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires ... Lire la suite

  • WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 03.10.2025 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank