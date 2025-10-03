Swedbank Robur lance un fonds sécurité et défense

La société de gestion suédoise Swedbank Robur lance le fonds Security and Defence, un fonds d’actions mondiales géré activement et axé sur trois thèmes principaux : la défense, la cybersécurité et la protection civile.

Le fonds investira dans des entreprises qui contribuent à rendre les sociétés plus résilientes, conformément à l’objectif de développement durable n° 16 des Nations unies (promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, garantir l’accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux).

Le portefeuille sera investi à l'échelle mondiale et comprendra initialement 20 à 40 participations dans des entreprises de tailles diverses et issues de différents maillons de la chaîne de valeur. Les domaines ciblés incluent par exemple les systèmes aérospatiaux et spatiaux, les systèmes navals, les drones et les technologies anti-drones, les solutions réseau et cloud, la protection de l’identité et des accès, la surveillance, la sécurité physique, les équipements de sécurité et la protection des infrastructures critiques et services d’urgence.

L'équipe de gestion du portefeuille est composée de trois gérants de Swedbank Robur : Agnes Virf, Patric Naeslund et Ulrik Grönvall.