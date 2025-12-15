La SNCF perd le contrat des TER caennais au profit de la RATP

La région Normandie a voté lundi pour transférer l'exploitation des TER caennais de la SNCF à la RATP à partir de juillet 2027, a constaté un journaliste de l'AFP.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Lors d'une assemblée plénière du Conseil régional, son président Hervé Morin a balayé les accusations de privatisation en saluant deux offres "solides" transmises par la SNCF et la RATP, des entreprises "détenues à 100% par l'Etat".

Le lot remporté par la RATP, via sa filiale RATP Dev, "l'Etoile de Caen", comporte les lignes de train régionales reliant Caen à Evreux, Saint-Lô, Rouen, Cherbourg, Rennes, Lisieux, Deauville et Coutances.

"L'offre de train" sur l'Etoile de Caen "augmentera de 50%" selon M. Morin, avec notamment le Caen-Evreux dont la cadence devrait doubler pour atteindre 16 allers-retours par jour.

Les conditions de travail seront maintenues pour les salariés à assuré Hervé Morin, et il n'y aura "pas de hausse de prix", ceux-ci étant "fixés par la région", a-t-il précisé.

La région Normandie a indiqué à l'AFP que la période d'exploitation s'étalait de juillet 2027 à décembre 2037, pour un coût prévisionnel d'exploitation estimé à 827 millions d'euros.

Après l'Etoile de Caen, quatre autres lots (Etoile de Rouen, Paris/Granville, Etoile Mancelle et Normandie-Saint-Lazare) doivent être progressivement ouverts à la concurrence entre 2030 et 2034, avec le lancement de l'appel d'offres Etoile de Rouen prévu dès l'automne 2025.

Cette ouverture à la concurrence, imposée depuis décembre 2023 par le droit européen, pourrait peu à peu effriter le monopole historique de la SNCF, au grand dam des syndicats pour qui cela met en péril les services publics de transport.

Pour la CGT, l'attribution à RATP Dev du lot "Etoile de Caen" marque "une nouvelle étape dans le démantèlement du service public ferroviaire et dans la remise en cause des droits des cheminots".

Le syndicat craint "des suppressions d'emplois au nom de la rentabilité, des dégradations des conditions de travail pour les salariés et une baisse de la qualité de service pour les usagers".

L'intersyndicale avait appelé à un rassemblement devant la gare de Caen lundi matin pour s'opposer à ce projet.

Une grève affectait lundi matin toutes les lignes SNCF de Normandie à l'exception du TGV Le Havre-Marseille.

Un train sur deux roulait au départ de Paris vers la Normandie, un sur trois en interrégional, selon la SNCF.