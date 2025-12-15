Industrie de défense: Nicolas Groult prend la tête de KNDS France

Nicolas Groult, spécialiste des infrastructures ferroviaires, dirigera à partir du 5 janvier la branche française de KNDS qui fabrique notamment les canons Caesar, succédant à Nicolas Chamussy, a annoncé lundi le groupe de défense franco-allemand.

KNDS fabrique notamment le canon automoteur Caesar (illustration) ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Fort de 25 ans d’expérience dans des secteurs technologiques, Nicolas Groult, 49 ans, dirigeait jusqu’ici Pandrol, spécialiste des infrastructures ferroviaires. Il a également occupé des postes de direction chez Parker Meggitt, où il supervisait des systèmes critiques pour l’aéronautique et la défense.

Cette nomination "marque une étape importante pour KNDS France" a déclaré dans un communiqué Jean-Paul Alary, directeur général du groupe KNDS, qui entend "accélérer (les) initiatives en matière d’excellence opérationnelle et de développement à long terme ".

Son prédécesseur, Nicolas Chamussy, qui est également président du Gicat (groupement des industries de défense terrestre), avait quitté son poste en septembre. Il dirigeait la branche française de KNDS (ex-Nexter) depuis 2021.

Cette nomination intervient alors que KNDS vise une entrée en Bourse en 2026 et veut accélérer son développement face à la concurrence de Rheinmetall, géant allemand adossé au gouvernement fédéral, tout en conciliant les divergences internes d'un groupe encore scindé entre ses deux piliers, français et allemand, loin d'être pleinement intégrés.

Créé en 2015 par la fusion du français Nexter, alors détenu par l'État, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS a vocation à consolider l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS) et à la croissance de Rheinmetall.

Malgré la parité juridique, KNDS souffre d'un déséquilibre industriel, la branche allemande restant plus puissante en volume et en réseau d'export.

La branche française du KNDS fabrique les canons Caesar, éprouvés sur le front ukrainien et grand succès à l'export. Leur production a triplé depuis le début de la guerre en Ukraine, passée de deux unités par mois à six.

KNDS Allemagne domine le segment des blindés lourds et des chars de combat grâce notamment à la lignée du Leopard.

En 2024, les prises de commande du groupe ont bondi de 44% à 11,2 milliards d'euros, et son chiffre d'affaires s'est établi à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 15%.