Swatch réplique aux droits de douane américains avec une montre spéciale 39%

La marque de montres Swatch réplique aux droits de douane en sortant une édition spéciale qui joue sur les 39% imposés à la Suisse, en promettant d'arrêter de la vendre "dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane".

( AFP / ANGELA WEISS )

La célèbre marque suisse de montres en plastique multicolore a lancé un modèle sur laquelle les chiffres 3 et 9 ont été inversés pour former 39, avec le signe pourcentage inscrit à l'arrière.

Mis en vente sur son site mercredi, ce modèle est commercialisé uniquement en Suisse au prix de 139 francs suisses (148 euros).

"Hopefully, just a limited edition" (Juste une édition limitée, espérons), précise la marque sous la photo du modèle sur son site.

"Cette publicité est à comprendre comme une provocation positive, un clin d'oeil à la situation actuelle", a indiqué jeudi un porte-parole du groupe Swatch à l'AFP.

"Dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane envers la Suisse, nous cesserons immédiatement de vendre cette montre", a-t-il ajouté, en espérant que cette provocation "ne durera pas longtemps" mais "soit au contraire la plus courte possible".

Swatch n'est pas la seule marque à avoir réagi par un pied de nez.

La marque Raymond Weil a, elle aussi, lancé une édition limitée d'un de ses modèles phares, qui va être produite à 39 exemplaires, dans un format de 39 millimètres, avec un rabais de 39% par rapport au prix habituel de ce modèle, proposé à 1.575 francs.

Cette marque genevoise a voulu réagir avec humour à "une situation compliquée" pour l'horlogerie, "en disant qu'au lieu de rajouter 39%, on allait plutôt déduire 39% sur le prix", a expliqué son directeur général, Elie Bernheim, à l'AFP.

Ces 39% sont un coup dur pour les fabricants de montres suisses qui doivent produire leurs montres dans le pays alpin pour pouvoir y apposer le précieux label Made in Switzerland (Fabriqué en Suisse). Les Etats-Unis sont leur plus gros débouché, pesant près de 17% des exportations de l'horlogerie suisse en 2024.

La semaine dernière, le ministre suisse de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu à Washington pour s'entretenir avec les ministres du Commerce, Howard Lutnick, et des Finances, Scott Bessent, ainsi que le représentant au Commerce Jamieson Greer.

A son retour en Suisse, il a évoqué des "discussions constructives", sans fournir de détails.